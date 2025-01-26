За это аппарат подвергают критике еще до его выхода.

Как сообщает зарубежный ресурс Wccftech, тонкий смартфон Samsung Galaxy S25 Edge получит аккумуляторную батарею емкостью менее 4000 мА*ч — по современным стандартам это очень мало, особенно для флагманов и субфлагманов, а также с учетом того, что многие китайские мобильные устройства уже оснащаются натрий-ионными и кремний-углеродными литийсодержащими батареями на 6000-7500 мА*ч. За малую емкость аккумулятора и низкую скорость зарядки, мощность которой не будет превышать 25 Вт, эксперты подвергают жесткой критике смартфон южнокорейской корпорации еще до его выхода, указывая на то, что автономность модели будет невысокой.

Журналисты Wccftech отмечают, что в случае Galaxy S25 Edge компания Samsung решила сделать ставку на дизайн и изящный корпус, пожертвовав ради этого автономностью. Тем не менее, использование кремний-углеродного аккумулятора могло бы как минимум частично решить проблему. Нюанс заключается в том, что Samsung и Apple в некоторой степени можно считать отстающими от китайских конкурентов, поскольку обе корпорации только работают над внедрением подобных батарей в свои будущие устройства, компании же из Поднебесной уже вовсю их устанавливают.