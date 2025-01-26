Для того, чтобы проблемы были минимальными, изначальная частота кадров уже должна быть высокой

Специалисты Hardware Unboxed протестировали технологию мультикадровой генерации (Multi-Frame Generation), появившуюся в видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5000 и позволяющую генерировать до трех дополнительных кадров между двумя нативными при помощи нейросетевой интерполяции. Результаты тестов оказались неутешительными — в режимах 3x и 4x качество изображения в сложных сценах заметно ухудшается из-за появления различных артефактов. Например, в Cyberpunk 2077 появляются проблемы с отображением конечностей NPC и отрисовкой автомобилей. В Alan Wake 2 ухудшается освещение, а в Star Wars Outlaws появляется избыточная размытость.

Увеличиваются из-за мультикадровой генерации и показатели задержек, возрастает инпут-лаг. В целом же, как заключают эксперты, чем больше генерируется дополнительных кадров, тем выше вероятность появления артефактов. Существует и еще одна линейная зависимость — чем выше был изначальный FPS, тем лучше работает технология Multi-Frame Generation. Проще говоря, пытаться «выжать» из 30 кадров в секунду 120+ — не самая лучшая идея, поскольку впечатления от геймплея могут быть подпорчены высоким инпут-лагом и периодически появляющимися артефактами. А вот сделать из 180 нативных FPS 360+ нередко можно без заметного ухудшения качества картинки. Что же касается текущих проблем MFG — в будущем NVIDIA может улучшить работу технологии при помощи обновлений программного обеспечения.