Со временем таких машин будет становиться все больше

Как сообщает издание «Известия», ссылаясь на данные портала «Авто.ру», на российском вторичном рынке значительно увеличилось число китайских автомобилей – их предлагают как частные лица, так и дилеры. Объявлений о продаже легковых транспортных средств родом из Поднебесной за 2 года стало больше в 4 раза, и, как прогнозируют эксперты, со временем их будет становиться только больше, поскольку полномасштабная экспансия китайских производителей началась в 2022 году, после частичного или полного ухода из страны многих западных, японских и корейских автобрендов.

В настоящий момент общая доля китайских авто на рынке автомобилей с пробегом все еще невелика и составляет 6%, тем не менее, спустя несколько лет их может стать значительно больше. Согласно статистическим данным, большинство российских водителей приобретают машины с пробегом на 2-5 лет, а новые авто — на 3-7 лет. Соответственно, в ближайшие годы на вторичном рынке ожидается значительное увеличение 4-6-летних китайских автомобилей. При этом, как подчеркивают эксперты, по многим моделям пока нет достаточной статистики, позволяющей говорить об их среднесрочной и долгосрочной надежности в суровых российских климатических условиях – далеко не все китайские машины в должной степени адаптированы для частой эксплуатации в зимних условиях с температурами -20 градусов по Цельсию и ниже. Отдельно стоит упомянуть агрессивные дорожные реагенты, ускоряющие износ лакокрасочного покрытия.