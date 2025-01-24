Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Как сообщает «Газета.ру», ссылаясь на данные опроса проведенного компанией SuperJob, примерно каждый шестой гражданин РФ трудоспособного возраста хотя бы раз становился жертвой телефонных или интернет-мошенников, в результате чего лишался части денежных средств или имущества. В большинстве случаев злоумышленники представляются госслужащими, а также правоохранителями, сотрудниками банков, операторов связи, Госуслуг, Почты России и жилсервисов. Ранее СМИ писали, что у 60% россиян есть родственники пенсионного или предпенсионного возраста, сталкивавшиеся с мошенничеством.

Эксперты по информационной безопасности напоминают: не следует верить связавшимся с вами людям на слово, кем бы они не представлялись. Также нельзя сообщать третьим лицам какие-либо коды из SMS или push-уведомлений, или следовать указаниям – например, устанавливать те или иные приложения, поскольку подобное программное обеспечение может оказаться вредоносным. С его помощью преступники получают доступ к смартфону жертвы и похищают у нее денежные средства. Мошеннические схемы постоянно меняются, время от времени появляются новые, ключевой же принцип защиты от них всегда один: нулевое доверие к любым входящим контактам и отказ от выполнения их инструкций.