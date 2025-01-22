Рекордно прибавил в цене картофель - почти в два раза

Как сообщает «Российская газета», в Росстате рассказали о наиболее подорожавших в 2024 году на отечественном рынке продуктах питания. Лидирует картофель – популярный корнеплод подорожал почти в 2 раза, прибавив в цене аж 92%. Почти на 50% выросла стоимость репчатого лука, на 45% — капусты, на 28-38% — красной игры, сливочного масла, свеклы и огурцов. Подешевевших продуктов крайне мало: так, на 6.4% доступнее стала гречка, на 11.2% — куриные яйца. Здесь, впрочем, стоит вспомнить о том, что ранее те же яйца значительно подорожали, так что правильнее говорить не об удешевлении, а о частичном откате цен. Помимо этого, многие продукты прибавили в цене 10-25% и не попали в топ Росстата, к примеру, томаты.

Официальный уровень инфляции, согласно данным Росстата, составил в 2024 году 9.52%, хотя в Центробанке предсказывали не более 8-9%, и это после нескольких пересмотров прогноза в сторону увеличения. Как отмечают эксперты, продуктовая инфляция в России оказалась выше общей, причем коснулась она в том числе и базовых продуктов вроде картофеля, помидоров, свеклы и огурцов, а не только редко приобретаемых гражданами деликатесов. Целевой уровень инфляции на 2025 год составляет 4.5-5%, но мало кто из экономистов верит, что подобного показателя удастся достичь, особенно с учетом прогнозируемого умеренного ослабления курса рубля по отношению к доллару, евро и юаню.