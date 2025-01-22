Такую рекомендацию дали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как сообщает ТАСС, в профильном управлении МВД России порекомендовали россиянам включить автоматическое получение обновлений на устройствах с целью повышения безопасности и во избежание взлома или утечки данных. Во многих случаях обновления программного обеспечения не просто добавляют новые функции, исправляют мелкие ошибки или изменяют дизайн ПО, но и закрывают те или иные уязвимости, которые могут использоваться злоумышленниками для получения незаконного доступа к устройству.

В МВД подчеркнули, что обновлять следует не только ПО компьютера, ноутбука и смартфона, но и роутера, а также различных умных устройств. Солидарны с правоохранителями и эксперты по информационной безопасности: роутеры и другие девайсы, подключенные к интернету могут использоваться преступниками, например, для создания ботнет-сетей, с помощью которых проводятся DDoS-атаки на те или иные ресурсы или сервисы. Получение свежих обновлений в максимально короткие сроки позволит значительно снизить риски взлома и с высокой вероятностью избежать подобных проблем.