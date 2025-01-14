Майнинг-ферма была незаконно подключена к электрической сети

Как сообщает издание «Газета.ру», в столице Республики Дагестан, городе Махачкала выявили крупную нелегальную майнинговую ферму. Ферма по добыче криптовалют была незаконно подсоединена к электросети и успела нанести компании «Дагэнерго» ущерб свыше, чем на 180 миллионов рублей. Как заявил и.о. директора «Дагэнерго» Арсен Гаджиев, соответствующая информация уже была направлена правоохранителям.

Ранее в Дагестане неоднократно находили нелегальные майнинговые фермы, в том числе подземные или расположенные в подвалах. Осенью 2024 года глава республики Сергей Меликов обратился к правительству РФ с просьбой ограничить в Дагестане промышленную добычу криптовалют до стабилизации энергетической системы региона, которая находится в высокой степени износа. Рост энергопотребления в Дагестане за 3 года превысил 25%, что, вкупе с проблемами энергообеспечения, приводит к частым авариям и отключениям электричества. Нелегальное потребление майнерами электрической энергии в принципе является достаточно часто встречающейся в России проблемой, но в некоторых регионах, включая Дагестан и Иркутскую область, она актуальнее, чем в прочих.