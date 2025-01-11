Как сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на данные экспертов по кредитным историям, общий размер просроченной задолженности по кредитным картам российских граждан достиг почти полутриллиона рублей — речь идет о своеобразном антирекорде последних лет. Наличие подобных задолженностей может косвенно указывать как на не самый высокий уровень грамотности владельцев кредитных карт, так и на общее состояние российской экономики, одной из главных проблем которой в 2024 году стала высокая инфляция.
Особенность кредитных карт как финансового инструмента заключается в том, что их в большинстве случаев можно использовать, не платя банку вообще никаких процентов за использование заемных средств – для этого достаточно лишь вовремя погашать задолженность. Тем не менее, как показывает статистика, значительная часть клиентов не успевает в срок вносить платежи, поэтому банки могут получить с кредитных карт внушительную прибыль даже при высоких показателях ключевой ставки, и, следовательно, высоким процентам по кредитам, которые являются альтернативой кредитным картам.