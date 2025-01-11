Данный показатель побил антирекорд и стал крупнейшим за последние несколько лет.

Как сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на данные экспертов по кредитным историям, общий размер просроченной задолженности по кредитным картам российских граждан достиг почти полутриллиона рублей — речь идет о своеобразном антирекорде последних лет. Наличие подобных задолженностей может косвенно указывать как на не самый высокий уровень грамотности владельцев кредитных карт, так и на общее состояние российской экономики, одной из главных проблем которой в 2024 году стала высокая инфляция.

Особенность кредитных карт как финансового инструмента заключается в том, что их в большинстве случаев можно использовать, не платя банку вообще никаких процентов за использование заемных средств – для этого достаточно лишь вовремя погашать задолженность. Тем не менее, как показывает статистика, значительная часть клиентов не успевает в срок вносить платежи, поэтому банки могут получить с кредитных карт внушительную прибыль даже при высоких показателях ключевой ставки, и, следовательно, высоким процентам по кредитам, которые являются альтернативой кредитным картам.