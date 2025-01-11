Как сообщает «Газета.ру», первый зампред комитета Госдумы по просвещению, депутат Яна Лантратова заявила, что на уроках ОБЖ следует рассказывать детям о телефонных и интернет-мошенниках, чтобы те знали об их уловках. По мнению парламентария, жертвами злоумышленником могут становиться люди разного возраста и социального статуса, поэтому школьникам следует быть осведомленными о такой угрозе. Также, по мнению госпожи Лантратовой, в рамках уроков до детей следует донести, что не следует сообщать неизвестным лицам по телефону личную информацию.
Ранее СМИ писали о нескольких случаях, в которых жертвами мошенников становились дети и их родители. Несовершеннолетние члены семьи нередко имеют доступ к мобильным устройствам и платежным данным взрослых, поэтому преступники все чаще используют детей, чтобы добраться до финансовых ресурсов их родителей.
В соцсетях поддержали инициативу депутата Лантратовой — по мнению комментаторов, курс по информационной безопасности в рамках школьной программы был бы полезен, но лишь при условии, что ведущий его учитель сам достаточно квалифицирован и способен в доступной форме объяснить детям или подросткам, как распознать мошенника. Так, в сети регулярно вспоминают воронежских учителей, фотографировавшихся в шапочках из фольги по заданию белорусского пранкера Владислава Бохана.