Своим мнением по этому вопросу поделилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Как сообщает «Газета.ру», первый зампред комитета Госдумы по просвещению, депутат Яна Лантратова заявила, что на уроках ОБЖ следует рассказывать детям о телефонных и интернет-мошенниках, чтобы те знали об их уловках. По мнению парламентария, жертвами злоумышленником могут становиться люди разного возраста и социального статуса, поэтому школьникам следует быть осведомленными о такой угрозе. Также, по мнению госпожи Лантратовой, в рамках уроков до детей следует донести, что не следует сообщать неизвестным лицам по телефону личную информацию.

Ранее СМИ писали о нескольких случаях, в которых жертвами мошенников становились дети и их родители. Несовершеннолетние члены семьи нередко имеют доступ к мобильным устройствам и платежным данным взрослых, поэтому преступники все чаще используют детей, чтобы добраться до финансовых ресурсов их родителей.

В соцсетях поддержали инициативу депутата Лантратовой — по мнению комментаторов, курс по информационной безопасности в рамках школьной программы был бы полезен, но лишь при условии, что ведущий его учитель сам достаточно квалифицирован и способен в доступной форме объяснить детям или подросткам, как распознать мошенника. Так, в сети регулярно вспоминают воронежских учителей, фотографировавшихся в шапочках из фольги по заданию белорусского пранкера Владислава Бохана.