Эксперты ожидают появления новых мошеннических схем и модификаций уже существующих.

Как сообщает издание «Газета.ру», ссылаясь на прогноз компании F.A.C.C.T., специализирующейся на информационной безопасности, в 2025 году граждане России будут чаще сталкиваться с киберпреступниками и интернет-мошенниками. Эксперты прогнозируют как появление новых мошеннических схем, так и использование злоумышленниками вариаций уже существующих, например, схем «Мамонт» или «Безопасный счет». Киберпреступники будет как применять методы психологического давления и социальную инженерию, так и распространять по различным каналам вредоносное ПО и ссылки на фишинговые интернет-ресурсы. В роли таких каналов могут выступать соцсети, мессенджеры, email и не только.

Специалисты F.A.C.C.T. уже в настоящий момент наблюдают увеличение количества вредоносных приложений для мобильных устройств с ОС Android, а также софта для получения удаленного доступа, замаскированного под полезное ПО, например, для интернет-банкинга. Как считают эксперты, с увеличением популярности многофакторной аутентификации преступники будут уделять больше внимания способам ее обхода – в первую очередь, с помощью фишинговых атак и вредоносного софта. Вырастет и роль ИИ — с его помощью злоумышленники смогут создавать реалистичные аудио- и видеодипфейки, например, в рамках мошеннической схемы «Фальшивый руководитель».