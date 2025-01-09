Как заявил Хуанг, для работы апскейлеров и генераторов кадров всегда требуется основа в виде классического рендеринга.

Как сообщает популярный ресурс PC World, глава корпорации NVIDIA Дженсен Хуанг, отвечая на вопросы журналистов в рамках выставки CES 2025, подчеркнул, что по его мнению, графика в играх никогда не будет полностью генерироваться искусственным интеллектом. Как заявил топ-менеджер, несмотря на значительный прогресс в области апскейлинга и генерации кадров, ИИ-инструментам по-прежнему будет требоваться основа в виде классического рендеринга, включая рендеринг геометрии и текстур. По словам главы NVIDIA, искусственному интеллекту всегда нужен контекст – например, в виде игрового мира, локаций и пространств. Ближе к концу своей речи Хуанг заключил, что несмотря на то, что будущее за генеративным ИИ, авторы, сценаристы, художники, дизайнеры и специалисты по 3D-моделированию всегда будут востребованы.

Примечательно, что главный архитектор игровых решений AMD Фрэнк Азор, отвечая на тот же вопрос, что и руководитель NVIDIA, высказал противоположное мнение – он считает, что в будущем при помощи ИИ и технологий машинного обучения «будет сгенерирован каждый пиксель». Впрочем, заявление господина Азора может и не отражать позицию всей компании в целом.