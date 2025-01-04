Возгорание было оперативно ликвидировано пожарными и сотрудниками МЧС

Как сообщает издание «Московский комсомолец», на улице Большой Андроньевской в центре Москвы произошел взрыв электросамоката. Средство индивидуальной мобильности находилось на балконе одной из квартир, расположенных на седьмом этаже многоэтажного дома. По предварительным данным, взрыв произошел в процессе зарядки аккумуляторной батареи устройства. Оперативно прибывшие сотрудники МЧС и пожарные потушили возгорание, и серьезного пожара удалось избежать – пострадали лишь мебель и вещи жильцов квартиры, в которой и произошел взрыв. О погибших или получивших травмы гражданах информации нет.

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности оснащаются крупными аккумуляторными батареями или блоками аккумуляторов – как правило, литийсодержащих, которые являются весьма пожароопасными и плохо поддаются тушению в случае возгорания. Эксперты рекомендуют не оставлять подобные устройства на зарядке без присмотра, а также использовать пожарную сигнализацию и системы автоматического тушения. В случае, если установить такие не представляется возможным, альтернативой может стать наличие в квартире нескольких углекислотных и/или порошковых огнетушителей.