Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
В Москве на балконе жилого дома взорвался электросамокат
Возгорание было оперативно ликвидировано пожарными и сотрудниками МЧС

Как сообщает издание «Московский комсомолец», на улице Большой Андроньевской в центре Москвы произошел взрыв электросамоката. Средство индивидуальной мобильности находилось на балконе одной из квартир, расположенных на седьмом этаже многоэтажного дома. По предварительным данным, взрыв произошел в процессе зарядки аккумуляторной батареи устройства. Оперативно прибывшие сотрудники МЧС и пожарные потушили возгорание, и серьезного пожара удалось избежать – пострадали лишь мебель и вещи жильцов квартиры, в которой и произошел взрыв. О погибших или получивших травмы гражданах информации нет.

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности оснащаются крупными аккумуляторными батареями или блоками аккумуляторов – как правило, литийсодержащих, которые являются весьма пожароопасными и плохо поддаются тушению в случае возгорания. Эксперты рекомендуют не оставлять подобные устройства на зарядке без присмотра, а также использовать пожарную сигнализацию и системы автоматического тушения. В случае, если установить такие не представляется возможным, альтернативой может стать наличие в квартире нескольких углекислотных и/или порошковых огнетушителей.

#москва #аккумуляторы #батареи #электросамокаты #происшествия
Источник: mk.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина начала поставки электроэнергии в Молдавию
6
Мобильная RTX 5060 в сравнении с RTX 4060 показала на 21% более высокий результат в 3DMark Time Spy
1
POCO X7 Pro «Iron Man Edition» появится в продаже 9 января
+
В сети появилось видео рукопашного боя между бойцом из Якутии и украинским солдатом
+
Rockstar Games выпустила трейлер GTA 6 в высоком разрешении
4
Утильсбор на электрические автомобили вырос в 20 раз
14
Redmi Note 14 4G с 8 ГБ памяти и батареей 5500 мАч появился на Geekbench
+
Xiaomi Poco X7 обойдётся примерно в 300 долларов
3
Россия активно использует новые оптоволоконные FPV-дроны, устойчивые к радиоэлектронной борьбе
+
Разрабатывается 50-контактный разъём для питания основных компонентов ПК через материнскую плату
8
Российские дроны «Герань» после обновлений оказались невосприимчивы к украинской РЭБ
+
В Москве построят новые небоскрёбы преображающие Кутузовский проспект
5
Продажи AMD 9800X3D превысили совокупные показатели всей 9000 серии у крупного немецкого ритейлера
4
Для ПК с GeForce RTX 5090 потребуется блок питания на 1200 Вт
10
Apple планирует провести ребрендинг смартфона iPhone SE 4, который будет называться iPhone 16E
+
Украинские аналитики опасаются, что в скором времени ВСУ будут вытеснены из Великой Новосёлки
+
Российские дроны с квантовыми магнитометрами находят золото в тропиках
1
Крестный отец ИИ, Хинтон, выступает против трансформации OpenAI в коммерческую компанию
3
Galaxy Z Flip FE получит 6,7-дюймовый экран от модели Galaxy Z Flip 6
+
Honor представляет в Европе смартфон Magic 7 Lite с новой технологией аккумулятора
1

Популярные статьи

Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
38
"Ларго Винч: Гнев прошлого", "Конклав", "Ограбление по-аризонски": краткий обзор фильмов
5
"Wayfinder" - краткий обзор релизной версии игры
+
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C14C-S ARGB
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
15
О консолях Xbox в 2025 году и коте Шредингера
2

Сейчас обсуждают

Виктор Рыбьяков
03:00
Расчеты какие-то странные, 300 ватт на топовом CPU? Вместо Intel-хлама надо брать последний Ryzen, у него в разгоне(!) потребление около 200 ватт (в расчет берем неразогнанный), добавляем среднее потр...
Для ПК с GeForce RTX 5090 потребуется блок питания на 1200 Вт
Alex TOPMAN
02:29
Гонять 600+ Вт для видеокарты через мать?!... О_о Однако, "Месье знают толк в извращениях". А реальность выглядит так = в октябре 3 пыхнувших 12в линии PCIe слота (где всего-то 75Вт макс.) - убили мне...
Стандарт BTF 3.0 позволит отказаться от кабелей блока питания к материнской плате и видеокарте
Игорь Ковалевский
02:11
Сколько не слежу за историей и которой заметно больше несколько лет. Не вижу того что бы ии был близок самоконтролю и возможности нанести большой ущерб. Это можно сделать но если у вас есть ключи дост...
Крестный отец ИИ, Хинтон, выступает против трансформации OpenAI в коммерческую компанию
HP91
02:03
НДС в стоимость не включается это во первых, во вторых НДС в каждом штате разный. Ну и как минимум цены на 5080 будут начинаться от 1500 бачей...
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 получат поддержку DLSS 4
Kromichael
01:58
Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих
Врио Человека
01:54
думаю не стОит
Разрабатывается 50-контактный разъём для питания основных компонентов ПК через материнскую плату
Midnight Sun
01:52
Проблема в том, что есть карты и до СВО, а помимо Яндекса есть и другие источники. Хотя, конечно, лишним не будет.
Суд обязал «Яндекс» скрыть изображения НПЗ на картах из-за угрозы атак с дронов
jsth
01:51
Шансы на массовый стандарт могут быть только в том случае, если стандарт не будет проприетарным с оплатой лицензий. А вот открытый и бесплатный стандарт может и выстрелит. Идеи-то хорошие, кабелей нет...
Стандарт BTF 3.0 позволит отказаться от кабелей блока питания к материнской плате и видеокарте
Виктор Попко
01:41
А ведь пенсионер был носителем самого лучшего в мире советского образования, но так и не понял, что бесплатный сыр в мышеловке, лох
МВД: мошенники ежедневно пытаются совершить до 20 миллионов звонков россиянам
MriS
01:21
Крутая карта по тем временам, cебе брал не разогнаную(gtx) для дум3. Во времена 8000 серии куртка памяти не желел.
NVIDIA подарит счастливчику GeForce 8800 Ultra с подписью Дженсена Хуанга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем