В ближайшее время ожидается релиз процессоров Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, по данным крупного немецкого ритейлера Mindfactory, процессор AMD Ryzen 7 9800X3D продается лучше, чем все CPU Ryzen 9000 без дополнительного 3D-кэша вместе взятые. В настоящий момент торговой сети удалось реализовать порядка 8650 единиц Ryzen 7 9800X3D. Это далеко не рекорд — Ryzen 7 7800X3D за все время магазин продал почти 80 000 штук. В целом же, судя по статистике Mindfactory, немецкие пользователи предпочитают приобретать сравнительно доступные шестиядерные и восьмиядерные CPU.

Выход линейки процессоров AMD Ryzen 9000 вызвал смешанную реакцию как у обозревателей, техноблогеров и других экспертов, так и у потребителей, в особенности – геймеров. Несмотря на то, что компании удалось улучшить энергоэффективность своих CPU, по производительности решения линейки почти не отличаются от Ryzen 7000, что и стало основной причиной критики новинок. Тем не менее, все сказанное касается лишь процессоров Ryzen 9000 без дополнительного 3D-кэша, поскольку Ryzen 7 9800X3D оправдал ожидания геймеров, став без каких-либо оговорок лучшим игровым CPU.