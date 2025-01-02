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[Zero]
MacRumors: Apple, вероятно, свернула выпуск гарнитуры Vision Pro из-за низкого спроса
В октябре ресурс The Information сообщил, что Apple резко сократила производство Vision Pro и, возможно, планирует прекратить её производство к концу 2024 года

Как сообщает зарубежный ресурс MacRumors, посвященный продукции корпорации Apple, компания из Купертино с высокой вероятностью полностью прекратила выпуск гарнитуры смешанной реальности Vision Pro из-за недостаточного спроса на нее. Ранее о вероятности подобного сценария предупреждали инсайдеры, заявляя, что объемы выпуска устройства уже значительно сократились.

Если верить сведениям The Information, поставщики Apple выпустили достаточное количество компонентов для создания от 500 до 600 тысяч гарнитур Vision Pro, и десятки тысяч деталей остались невостребованными. Впрочем, они могут оказаться полезны для производства второй версии устройства, которая может выйти уже в 2026 году. При этом точной информации по поводу релиза Vision Pro 2 или удешевленной версии первой Vision Pro у журналистов нет – судя по всему, руководство Apple еще не решило, стоит ли в принципе в ближайшие годы развивать данное направление, поскольку продажи гарнитуры оказались ниже ожидаемого, а разработчики создали для нее слишком мало приложений и другого интересного контента.

#apple #виртуальная реальность #vision pro #дополненная реальность
Источник: 3dnews.ru
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