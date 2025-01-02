Злоумышленники в праздничный сезон активизировали свои усилия по обману граждан

Как сообщает издание «Газета.ру», ссылаясь на данные московской прокуратуры, один из проживающих в столице российских граждан пенсионного возраста лишился внушительной суммы в более, чем 87 миллионов рублей, поверив мошенникам. Преступники использовали сложную, многокомпонентную схему, в результате чего им удалось обмануть пенсионера, завладев его денежными средствами.

На первом этапе злоумышленники связались с жертвой, представившись сотрудниками пенсионного фонда, и обманным путем получили доступ к учетной записи на портале «Госуслуги». Далее пенсионеру позвонила еще одна мошенница, и, представившись сотрудницей «Госуслуг», заявила, что его аккаунт взломан, поэтому необходимо подать заявление в правоохранительные органы, и предоставила «нужный» номер телефона. Связавшись со лже-правоохранителями, гражданин поддался на их уговоры поучаствовать в спецоперации по поимке мошенников и перевел на «безопасные счета» более 80 миллионов рублей, а позднее отправил еще свыше 5 миллионов. Получив желаемое, злоумышленники перестали выходить на связь.