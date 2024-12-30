В пресс-центре ведомства рассказали, что преступники прилагают усилия по "расшатыванию кредитно-финансовой системы", а также "дестабилизации обстановки внутри государства".

Как сообщает издание «Московский комсомолец», в МВД предупредили россиян об активизации мошенников перед Новым годом и Рождеством — при этом злоумышленники не только пытаются похитить у граждан денежные средства, но и склоняют их к противоправным действиям, включая серьезные преступления. Так, в СМИ неоднократно писали об обманутых пенсионерах, поджигающих банкоматы в отделениях финансово-кредитных учреждений по указанию преступников.

На первом этапе мошенники психологически «обрабатывают» свою жертву и убеждают ее перевести им денежные средства – например, используя популярную схему обмана «безопасный счет». Далее гражданину звонит уже другой злоумышленник и представляется сотрудником ФСБ или полиции, после чего, войдя к жертве в доверие, провоцирует ее на преступление, уверяя, что человек участвует в операции спецслужб и сможет вернуть все свои похищенные денежные средства, если выполнит указанные действия. В результате находящийся под влиянием мошенников, а порой и в измененном состоянии сознания, гражданин может совершить тяжкое или особо тяжкое преступление.