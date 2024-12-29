Журналисты издания побеседовали с несколькими разработчиками и отраслевыми деятелями

Как сообщает издание New York Times, журналисты которого поговорили с несколькими источниками в отрасли разработки видеоигр, руководство ряда студий и издателей все больше разочаровывается в идее использовать в своих AAA-проектах наиболее современную и передовую графику. На создание такой графики требуются значительные средства, при этом игры со впечатляющим визуальным рядом нередко проваливаются в прокате или как минимум не показывают ожидаемых продаж. А ошибки обходятся компаниям в десятки или даже сотни миллионов долларов.

Среди причин непопулярности у геймеров некоторых игр с передовой графикой эксперты называют непонимание компаниями своей аудитории, чрезмерное следование так называемой «повестке», низкую увлекательность геймплея и посредственный сюжет. Также важным фактором является высокая стоимость флагманских графических ускорителей, которые нужны для того, чтобы комфортно играть в наиболее требовательные тайтлы на максимальных настройках с трассировкой лучей.

Примечательно, что в свою очередь тайтлы с «мультяшной», стилизованной графикой или графикой в стиле 3D-аниме могут генерировать гораздо большие прибыли. В качестве примеров можно привести популярные игры в аниме-стилистике с системой монетизации «гача», напоминающей игровые автоматы в казино — Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Zenless Zone Zero, Wuthering Waves и другие. Вспомнили опрошенные журналистами разработчики, руководители и сотрудники и такие проекты, как Minecraft, Fortnite и Roblox.