Аналогичная ситуация - и с блокировкой Viber

Как сообщает издание «Известия», интернет-мошенники используют громкий информационный повод, касающийся замедления популярного видеосервиса Youtube в своих преступных схемах. Так, злоумышленники массово создают ресурсы, предлагающих «ускорение Youtube», «обход замедления» или «обход блокировок» и предлагают скачивать с таких ресурсов программное обеспечение, по факту оказывающееся либо вредоносным, либо предназначенным для получения удаленного доступа к устройству.

По словам одного из экспертов, количество публикаций, предлагающих использовать фальшивые «сервисы-ускорители» за последние месяцы выросло более, чем в 2 раза. Скачивая приложения с таких сомнительных сайтов, пользователи рискуют как своими личными данными, так и денежными средствами. Примечательно, что блокировка мессенджера Viber также послужила триггером для мошенников — злоумышленники начали распространять мимикрирующие под Viber приложения, которые на самом деле являются шпионскими или вредоносными. Например, некоторые из подобных приложений могут перехватывать коды подтверждения из SMS-уведомлений и пересылать их преступникам.