На первом этапе потенциальным жертвам приходит письмо с предложением рекламной интеграции.

Как сообщают эксперты «Лаборатории Касперского», в последние месяцы фиксируется рост числа попыток мошенничества, нацеленных на российских и русскоязычных контент-мейкеров, включая Youtube и Telegram-блогеров. Злоумышленники выдают себя за представителей рекламодателей, и, завязав деловой разговор, отправляют потенциальным жертвам фишинговые письма якобы с предложением о сотрудничестве, ссылки на сайты с вредоносным ПО или зараженные файлы, замаскированные под текстовые документы. Для поддержания «легенды» преступники могут предварительно интересоваться расценками и статистикой канала.

Специалисты по кибербезопасности предполагают, что рост активности злоумышленников связан с сезонными факторами — под конец года многие бренды запускают крупные рекламные кампании и активизируют усилия по привлечению клиентов, поскольку декабрь традиционно является в России наилучшим месяцем для продаж во многих отраслях. Контент-мейкерам же и их сотрудникам следует проявлять особую осторожность — ввод данных на фишинговом сайте или скачивание и запуск exe-файла с интегрированным в него вредоносным ПО может привести к потере аккаунта.