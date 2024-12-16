Эксперты по кибербезопасности компании F.A.C.C.T. обнаружили 259 новых баз данных российских компаний, выложенных на хакерских форумах и в Telegram-каналах

Как сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на исследование компании F.A.C.C.T., специализирующейся на кибербезопасности, в 2024 году было обнаружено 259 ранее нигде не фигурировавших баз данных, утекших у различных российских фирм— они размещались как на теневых форумах, так и в различных Telegram-каналах. Это на 5% больше, чем годом ранее, при этом чаще всего личные данные похищались у ритейлеров, медучреждений и образовательных организаций.

В большинстве упомянутых баз содержатся чувствительные данные российских граждан: ФИО, даты рождения, адреса проживания, email, номера телефонов. Примечательно, что значительная часть сведений из утечек распространяется свободно, так как целью злоумышленников часто является не получение финансовой выгоды, а максимизация ущерба.

В конце осени в России был принят закон, вводящий для бизнеса крупные штрафы за утечки данных – в особенности в случае повторных инцидентов. Тем не менее, как считают опрошенные журналистами эксперты, маловероятно, что предприятия успеют быстро адаптироваться и значительно улучшить свою безопасность — это требует и финансовых вложений и дополнительного обучения сотрудников. Ожидается, что в ближайшие годы утечек будет еще больше, поскольку мошенники и хакеры будут активно использовать в своих преступных схемах возможности искусственного интеллекта и нейросетей.