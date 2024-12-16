При этом RTX 5060, вероятно, получит 8 ГБ

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, будущая игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, релиз которой ожидается в первой половине 2025 года, с высокой вероятностью получит 16 гигабайт скоростной GDDR7 видеопамяти. При этом базовая версия RTX 5060, по предварительным данным, будет довольствоваться 8 гигабайтами памяти при 128-битной шине, что сделает ее непригодной для комфортного QuadHD-гейминга. В свою очередь, RTX 5060 Ti, вероятно, будет позиционироваться именно как графический ускоритель, ориентированный на разрешение QuadHD.

В настоящий момент неизвестно, сколько именно видеокарт Blackwell NVIDIA официально представит в январе — только 2-3 старших модели или больше. Тем не менее, источники Wccftech сообщают о том, что в конце февраля или начале марта RTX 5060 Ti и RTX 5060 могут уже появиться на прилавках торговых сетей и в каталогах интернет-магазинов. Обе карты будут базироваться на чипе GB206, но RTX 5060 Ti получит больше CUDA-ядер и не только. Проще говоря, видеокарты будут отличаться по многим характеристикам, хотя насколько значительно, пока информации нет.