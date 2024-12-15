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Депутат Госдумы Аксаков предложил ввести в России продуктовые социальные карты
Эксперты поспорили о цене такой поддержки малоимущих для бюджета страны

Как сообщает издание «Московский комсомолец», депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Анатолий Аксаков предложил ввести в России продуктовые социальные карты с целью поддержки малообеспеченных слоев населения – подобную меру уже анонсировали в Калининградской области. Годовая инфляция уже превысила все прогнозы Центробанка, составив не менее 8.76%, при этом продуктовая инфляция еще выше – некоторые овощи, такие, как томаты и картофель, и вовсе подорожали на 30-45%.

Журналисты опросили экономистов и профильных экспертов с целью выяснить, является ли введение продуктовых социальных карт целесообразным, и во сколько такая программа могла бы обойтись российскому бюджету. Как подчеркнул аналитик Neomarkets Олег Калманович, подобные карты и другие меры поддержки малообеспеченных граждан применяются и в странах, считающихся достаточно богатыми, например, в США.

В настоящий момент в России около 11.8 миллионов человек с доходами ниже прожиточного минимума – один из экспертов, Дмитрий Янин, предложил компенсировать каждому такому гражданину 3000 рублей в месяц, но только из тех средств, что потрачены на приобретение продуктов питания. Основатель компании «OFFЛАЙН» Никита Сенников полагает, что продуктовые карты в случае их введения должны быть рассчитаны не менее, чем на 5-6 тысяч рублей в месяц на приобретение базовых продуктов. Такая программа, если получателями карт станут 15 миллионов человек, обойдется бюджету в 900 миллиардов рублей в год, а если 20 миллионов – в 1.2 триллиона рублей. Это весьма солидная сумма. При этом большинство опрошенных экспертов сходятся на том, что в 2025 году на общероссийском уровне никаких продуктовых карт не будет, поскольку в бюджете не предусмотрено таких статей. А вот на региональном уровне подобные инициативы возможны.

#россия #экономика #рубль #инфляция #продуктовые карточки
Источник: mk.ru
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