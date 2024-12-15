При этом китайским брендам принадлежат 65% функционирующих в РФ дилерских центров

Как сообщает издание «Коммерсант», за последние три года на российском автомобильном рынке закрепились и начали доминировать китайские бренды — так, за 11 месяцев 2024 года почти 60% реализованных в РФ новых легковых транспортных средств были из Поднебесной. Если же говорить о количестве дилерских центров – то более 65% функционирующих в настоящий момент в стране точек также принадлежат китайским брендам.

По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) на отечественном рынке представлено около 60 китайских марок машин — в 2023 году их было в 2 раза меньше. Опрошенные журналистами эксперты подчеркивают, что отношение отечественных водителей к автомобилям из Китая постепенно меняется к лучшему, хотя остаются и автолюбители, категорически не желающие приобретать такие транспортные средства. Среди плюсов китайских авто респонденты называют относительную доступность, наличие систем помощи водителю и других опций, высокую степень цифровизации. Среди минусов — проблемы с доступностью запчастей и неприспособленность к суровым российским зимам. Также многие водители полагают, что по долгосрочной надежности машины из Поднебесной уступают европейским, корейским и японским.

В 2025 году эксперты и участники рынка ждут падения продаж автомобилей на российском рынке — из-за роста цен, вызванного повышением утилизационного сбора и ослаблением рубля по отношению к доллару, евро и юаню. Структура продаж при этом, вероятно, останется такой же, как и в 2024 году — 30% займут отечественные машины, около 60% китайские, и примерно 10% — все остальные. Впрочем, отдельные аналитики полагают, что автомобилей из Поднебесной станет еще больше, а европейских, корейских и японских машин меньше. Продолжит расти популярность кроссоверов — именно их уже сейчас выбирает большая часть российских водителей.