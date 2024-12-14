А ведь графический ускоритель еще не тестировали во многих старых играх

Большинство обозревателей и техноблогеров в своих материалах, посвященных видеокарте Intel Arc B580, отзывались о новинке положительно или скорее положительно, тем не менее, как и предполагали многие энтузиасты, в ложке меда нашлась и бочка дегтя. Как и в случае с графическими ускорителями первого поколения Arc, слабым местом B580 оказались драйвера и программное обеспечение. Так, в некоторых играх могут наблюдаться беспричинные резкие просадки FPS, а другие проекты запускаются только в режиме DirectX 11 или при включении/отключении апскейлера.

По мнению авторов ресурса PC Gamer, из-за упомянутых проблем в настоящий момент приобретать Arc B580 нецелесообразно – лучше немного переплатить и купить NVIDIA GeForce RTX 4060, даже с учетом наличия у нее только 8 ГБ видеопамяти. Стоит отметить, что видеокарту Intel еще не тестировали со многими старыми играми – а с некоторыми из них наверняка будут наблюдаться проблемы. Причем если в случае графических ускорителей NVIDIA можно надеяться на неофициальные патчи, поскольку владельцев карт GeForce много, с GPU Intel пользователь, вероятно, останется с проблемами один на один.