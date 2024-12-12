В лидерах по росту цен по-прежнему овощи, фрукты, яйца, подсолнечное масло и молочная продукция

Как сообщает «БанкИнформ», годовая инфляция в 2024 году превысила прогноз Центробанка в 8-8.5% уже к 9 декабря, составив 8.76% — причем речь идет об официальных данных Росстата. Лидируют по росту цен овощи, фрукты, подсолнечное масло и ряд других продуктов питания. Также в конце года значительно подорожала цифровая и бытовая техника – рубль ослабевал по отношению к доллару, евро и юаню на протяжении всей осени, и это не могло не сказаться на стоимости импортных товаров.

Примечательно, что ощущаемый гражданами уровень инфляции превышает официальные данные – это показывают многочисленные опросы. По мнению экономистов это связано с тем, что значительную часть потребительской корзины многих россиян составляют продукты питания, а именно они в 2024 году подорожали особенно сильно – например, картофель прибавил в цене 45%, а томаты – более 30%. С целью борьбы с инфляцией Центробанк, вероятно, в декабре в очередной раз повысит ключевую ставку – по крайней мере, этого ожидают в крупных банках, что подтверждается заблаговременным увеличением процентов по кредитам.