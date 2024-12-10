В 2025 году смартфоны с большими аккумуляторами появятся в ассортименте iQOO, OnePlus и Xiaomi/Redmi

Как сообщает китайский ресурс ITHome, ссылаясь на данные Digital Chat Station, в 2025 году на рынке появится значительное число смартфонов с емкостью аккумуляторной батареи в диапазоне 6500-7000 мА*ч. В частности, релиз таких мобильных устройств ожидается от iQOO, Xiaomi/Redmi и OnePlus. Также аккумуляторные батареи повышенной емкости тестирует Realme — причем речь идет о моделях даже не на 7000, а на 8000 мА*ч. Впрочем, есть в распоряжении компании аккумулятор и на 7000 мА*ч – ранее об этом заявлял вице-президент Realme China Сюй Ци.

Средняя емкость аккумуляторных батарей в смартфонах продолжает расти, и это не может не радовать, поскольку большинство пользователей считают, что мобильное устройство должно функционировать без необходимости подзарядки на протяжении как минимум одного дня активного использования, а лучше – двух-трех дней. Тем не менее, некоторые эксперты опасаются, что ситуация с ростом емкости аккумуляторов будет напоминать ситуацю с наращиванием объема оперативной памяти в ПК и ноутбуках. Зная об избыточном объеме ОЗУ, разработчики программного обеспечения могут не беспокоиться о том, сколько памяти потребляет их софт, а зная о наличии в смартфонах аккумуляторов высокой емкости, они могут точно так же отнестись и к энергопотреблению приложений.