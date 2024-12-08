Например, усугублять симптомы депрессии или тревожно-фобических расстройств

Как показала серия исследований ученых из Массачусетского технологического института, просмотр негативного контента в Интернете может ухудшать психическое здоровье, и в первую очередь это касается людей, уже имеющих с ним проблемы. Как выяснилось, люди с тревожно-фобическими расстройствами, ипохондрией или депрессией более склонны искать в сети негативный и вызывающий страх или другие отрицательные эмоции контент, что усугубляет их состояние. Здесь можно привести простой пример с поиском пользователями у себя симптомов отсутствующих у них тяжелых болезней. Так, почувствовав дискомфорт в области желудочно-кишечного тракта, тревожно-мнительный человек может начать искать в интернете данные, подтверждающие, что испытываемые им ощущения являются симптомами онкологического заболевания или иной тяжелой патологии.

В качестве эксперимента авторы исследований создали плагин для браузера под названием «Цифровая диета», который оценивает результаты поиска Google по нескольким критериям, включая его практическую полезность и вызывемую им эмоциональную реакцию. Что же касается замкнутого цикла поиска негативного контента — вероятно, эффективным способом уменьшения вреда для психического здоровья может служить когнитивно-поведенческая психотерапия.