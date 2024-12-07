В настоящий момент во многих странах наблюдается дефицит, и цены на процессор завышены

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, один из журналистов Tom's Hardware обратился в пресс-службу компании AMD с целью узнать, планирует ли фирма бороться с дефицитом процессоров Ryzen 9800X3D, который наблюдается во многих странах. Здесь стоит отметить, что спрос на упомянутый CPU значительно превышает предложение, поэтому модель отсутствует в таких торговых сетях, как Amazon, Newegg и Best Buy MindFactory, а в некоторых других продается по ценам ощутимо выше рекомендованных.

В пресс-службе AMD ответили, что компания работает над ликвидацией дефицита, а также пообещали нарастить поставки Ryzen 9800X3D уже в следующем квартале. Помимо этого стоит отметить, что в начале 2025 года ожидается релиз новых процессоров AMD с дополнительным 3D-кэшем: 12-ядерного Ryzen 9 9900X3D и 16-ядерного Ryzen 9 9950X3D. Не за горами и выход материнских плат сокета AM5 на основе младших чипсетов B850 и B840, а это означает, что МП предыдущего поколения могут стать дешевле. Проще говоря, геймерам, желающим собрать ПК с процессором AMD 9000X3D, вероятно, стоит подождать 1-3 месяца – это позволит сэкономить денежные средства.