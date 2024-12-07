В 2025 году автомобили на отечественном рынке продолжат дорожать.

Как сообщает издание «Коммерсант», российские автодилеры в подавляющем большинстве не планируют проводить каких-либо масштабных новогодних акций или предоставлять клиентам значительные скидки. Главная тому причина – рост закупочных цен. Топ-менеджер компании «Рольф» Николай Иванов в разговоре с журналистом подчеркнул, что экономическая ситуация в настоящий момент такова, что стоимость автомобилей для конечного покупателя неизбежно вырастет, поэтому лучшая новогодняя «скидка» — это неповышение цен.

Импортеры уже начали рассылать дилерам письма об увеличении закупочных цен — в ряде случаев прибавка составит до 150 тысяч рублей. Связано это как с падением курса рубля по отношению к доллару, евро и юаню, так и с индексацией утилизационного сбора. В компании «Авилон» подчеркнули, что новогодние скидки, как правило, предоставляются за счет маржи дилера, и если 3-4 года назад размер этой маржи предоставлял запас для подобного рода скидок, то сейчас такого запаса нет. Единственная мотивация дилеров все-таки давать скидки клиентам, по мнению гендиректора ГК «Автоспеццентр» Андрея Терлюкевича — разгрузка складов с целью снижения платы за хранение автомобилей в новогодние праздники,