Президент РФ еще раз отметил, что большинство иностранных корпораций остались на российском рынке

Как сообщает издание «Ведомости», президент Владимир Путин в рамках форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что государство не выгоняло западный бизнес и не мешало его развитию, а также отметил, что отечественный рынок покинуло лишь около четверти присутствовавших на нем ранее западных корпораций. По словам российского лидера, желающим вернуться на рынок РФ компаниям не будут предоставляться какие-то особые условия, но и препятствовать таким процессам никто не собирается.

Ранее эксперты отмечали, что некоторые западные корпорации покинули российский рынок из-за санкций США, Евросоюза или других стран, другие же — по причине политического давления, из-за принципиальной позиции руководства бизнеса и инвесторов, или из чисто финансовых соображений. Также часть российских подразделений международных компаний была продана топ-менеджерам, ранее ими управлявшим. Случаи полноценного возврата западного бизнеса на отечественный рынок сравнительно редки, но тоже имеются. Что же касается возврата под новым названием или отдельным юрлицом — их гораздо больше.