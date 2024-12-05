Модель была официально презентована в августе 2024 года.

Как сообщает CarScoops, глава отдела исследований и разработок Lamborghini Рувен Мор рассказал, что будущие версии нового суперкара-гибрида Temerario, официально представленного в августе 2024 года смогут развивать мощность более 1000 л.с. По мнению топ-менеджера, из установленного в машину гибридного силового агрегата V8 можно «выжать» гораздо больше мощности, чем нынешние 789 л.с. В настоящий момент битурбированный 4-литровый двигатель эксплуатируется при конфигурации 197-200 л.с. на литр, но его можно использовать и при 220+ л.с. на литр. Соответственно, улучшатся и показатели динамики – базовая версия разгоняется до 100 км/ч за 2.7 секунды и может достигать максимальной скорости в 343 км/ч.

При создании Lamborghini Temerario в компании выбирали между двигателями с 6, 8 и 10 цилиндрами, в итоге решив, что 6-цилиндрового двигателя недостаточно как минимум с точки зрения позиционирования бренда. Что же касается движка с 10 цилиндрами — как выяснилось, при его использовании для соблюдения норм выбросов придется пожертвовать как минимум 20% от мощности, что нецелесообразно.