Мошенники продолжают эксплуатировать интерес россиян к инвестициям, придумывая все новые и новые схемы обмана.

В банке ВТБ рассказали о трех наиболее популярных мошеннических схемах, связанных с инвестиционной сферой. Первая из них, и наиболее часто используемая – создание фейковых площадок для инвестиций, а также псевдоинвестиционных проектов, побуждающих граждан вкладывать все больше средств. Иногда злоумышленники копируют те или иные организации, например, банки, создавая фейковые интернет-ресурсы, похожие на официальные, иногда же – выдают за легальные инвестиционные схемы запрещенные российским законодательством финансовые пирамиды.

Вторая преступная схема нацелена на людей, ранее уже пострадавших от действий мошенников. Представляясь сотрудниками госорганов или юридических фирм, злоумышленники предлагают жертвам помощь в возврате похищенных средств, после чего, получив предоплату, исчезают. Третья схема предусматривает установку программ для удаленного доступа или вредоносного ПО под видом приложений для консультаций или инвестирования. Такие программы могут распространяться как через различные сайты и форумы, так и через социальные сети и мессенджеры.

Как отмечают эксперты ВТБ, на фоне роста доходности ряда инвестиционных инструментов мошенники все чаще используют сложные схемы, связанные в том числе с приобретением криптовалюты. Иногда преступники демонстрируют жертвам графики доходности и даже позволяют выводить незначительные суммы, чтобы убедить граждан в «безопасности» площадки. По словам Никиты Чугунова, руководителя направления цифрового бизнеса ВТБ, не следует действовать в соответствии с указаниями незнакомцев, кем бы они ни представлялись, и осуществлять денежные переводы или устанавливать сомнительные приложения.