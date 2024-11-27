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[Zero]
Мошенники стали чаще выдавать себя при звонках за сотрудников Центробанка РФ
На самом же деле работники ЦБ не занимаются обзвоном граждан

Как заявил глава юридического отдела ставропольского отделения Южного ГУ Банка России Павел Филь, мошенники, обзванивающие граждан с целью хищения у них денежных средств стали чаще выдавать себя за сотрудников Центробанка РФ. Эксперт пояснил, что работники Центробанка не совершают звонки россиянам и тем более не требуют от них переводить куда-либо деньги или сообщать пришедший в уведомлении код. Если позвонивший человек представляется сотрудником ЦБ – можно сразу класить трубку, поскольку это наверняка мошенник.

Ранее в МВД и компаниях, специалазирующихся на информационной безопасности сообщали, что злоумышленники при обзвоне граждан могут представляться сотрудниками полиции, ФСБ, банков, операторов связи и других ведомств или компаний. Иногда преступники используют комбинированные схемы – сначала звонит «сотрудник банка» и заявляет, что с карты гражданина был совершен перевод в адрес экстремистской организации, а после — «сотрудник полиции» и начинает рассказывать о том, что для избежания уголовной ответственности необходимо выполнить какие-либо действия, например, перевести деньги на безопасный счет или сообщить свои авторизационные и персональные данные, якобы для помощи в раскрытии преступления.

#информационная безопасность #кибербезопасность #мошенники #центробанк #банк россии
Источник: pobeda26.ru
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