На самом же деле работники ЦБ не занимаются обзвоном граждан

Как заявил глава юридического отдела ставропольского отделения Южного ГУ Банка России Павел Филь, мошенники, обзванивающие граждан с целью хищения у них денежных средств стали чаще выдавать себя за сотрудников Центробанка РФ. Эксперт пояснил, что работники Центробанка не совершают звонки россиянам и тем более не требуют от них переводить куда-либо деньги или сообщать пришедший в уведомлении код. Если позвонивший человек представляется сотрудником ЦБ – можно сразу класить трубку, поскольку это наверняка мошенник.

Ранее в МВД и компаниях, специалазирующихся на информационной безопасности сообщали, что злоумышленники при обзвоне граждан могут представляться сотрудниками полиции, ФСБ, банков, операторов связи и других ведомств или компаний. Иногда преступники используют комбинированные схемы – сначала звонит «сотрудник банка» и заявляет, что с карты гражданина был совершен перевод в адрес экстремистской организации, а после — «сотрудник полиции» и начинает рассказывать о том, что для избежания уголовной ответственности необходимо выполнить какие-либо действия, например, перевести деньги на безопасный счет или сообщить свои авторизационные и персональные данные, якобы для помощи в раскрытии преступления.