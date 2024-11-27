Порой компания предлагает в разы более высокую зарплату, чем на старом месте работы

Как сообщает The Wall Street Journal, китайская компания Huawei пытается переманивать ценных сотрудников из технологических компаний Европы, США и Тайваня – в первую очередь, речь идет об инженерах и специалистах по работе с литографическим оборудованием, а также технологиями искусственного интеллекта и нейросетей. Рассылая предложения о работе, порой Huawei предлагает увеличить зарплату в несколько раз, если сотрудник согласится на трудоустройство в компании – например, инженерам TSMC предлагали утроить текущую ставку.

По информации журналистов, Huawei действовала настолько активно, что привлекла внимание американских и европейских спецслужб – например, в Германии полагают, что китайская корпорация пытается незаконно получить доступ к интеллектуальной собственности компаний, где ранее работали «завербованные» ей сотрудники. Обеспокоены и власти Тайваня: рост числа инцидентов с кражами коммерческой тайны, в которых были задействованы китайские компании, наблюдается с 2015 года.

Среди компаний, сотрудников которых пыталась переманивать Huawei, эксперты называют Samsung, TSMC, ASML, Zeiss SMT (поставщик ASML), Trumpf (производитель лазерного оборудования). В США против китайской фирмы уже в течение нескольких лет действуют строгие санкции, приняли закон о запрете оборудования Huawei на критических участках сетевой инфраструктуры и в Германии.