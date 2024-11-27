Устройство оснащается 32-ядерным процессором AMD EPYC

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, специализированная рабочая станция Comino Grando Server, базирующаяся на 32-ядерном процессоре AMD EPYC и оснащенная восемью флагманскими графическими ускорителями NVIDIA GeForce RTX 5090 будет стоить 50 000 евро. Менее мощную модификацию станции с шестью видеокартами RTX 5090 можно будет приобрести за 40 000 евро. Также конфигурация предусматривает наличие скоростного твердотельного накопителя емкостью 1 терабайт и 256 гигабайт оперативной памяти.

По мнению экспертов, установленная Comino стоимость не означает, что RTX 5090 будет стоить около 5 тысяч евро — просто такова ценовая политика компании, поскольку она предоставляет готовые конфигурации с гарантией на них и с технической поддержкой. Что же касается непосредственно стоимости будущей флагманской видеокарты NVIDIA — большинство инсайдеров и экспертов полагают, что компания установит для нее рекомендованную цену в диапазоне от 1999 до 2499 долларов, хотя если спрос на старте продаж окажется ажиотажным, ритейлеры могут установить на графический ускоритель и гораздо более высокие цены.