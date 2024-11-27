Ранее на протяжении двух лет наблюдался спад

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные IDC, после двухлетнего спада мировой рынок смартфонов демонстрирует признаки восстановления. Происходит это в первую очередь благодаря высокому спросу на недорогие Android-устройства в странах с минимальным уровнем проникновения технологий – ожидается, что по итогам 2024 года в мире будет реализовано порядка 1.24 миллиарда смартфонов, что на 6.2% больше, чем в 2023 году.

По мнению специалистов IDC, в 2024 году реализовался отложенный спрос, накопившийся за период пандемии коронавируса COVID-19. Максимальную выгоду от этого получили китайские бренды, продукция которых широко представлена на рынках по всему миру, включая развивающиеся рынки. Что же касается Apple — по итогам 2024 года продажи iPhone вырастут на скромные 0.5%. Во многом это связано с ценовой политикой «яблочных» — средняя стоимость iPhone превышает 1000 долларов, Android же устройства в среднем предлагаются за 295 долларов. Впрочем, гораздо важнее, что Apple в принципе не представлена в сверхбюджетном ценовом сегменте, в отличие от множества компаний, выпускающих Android-смартфоны.

Что же касается технологий искусственного интеллекта и нейросетей – в IDC заключают, что в настоящий момент они не оказывают значительного влияния на спрос и не стимулируют хоть сколько-нибудь значимую часть потребителей приобретать новые устройства. Зато высокую эффективность показывают различные маркетинговые акции – в первую очередь, на китайском рынке, который составляет значительную часть мирового.