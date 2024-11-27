Это почти на 40% больше, чем в 2023 году

Как сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные торговых сетей и аналитической компании Gfk, за неполный 2024 год в России было реализовано более 1.3 миллиона iPhone – это на 39% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Таким образом, Apple вернулась в топ-3 наиболее продаваемых брендов смартфонов в стране, разделив третье место с Tecno. Примечательно, что на первом и втором месте — китайские Xiaomi/Redmi и Realme, а на четвертом и пятом — также китайские Infinix и Poco (принадлежит Xiaomi). Что же касается Samsung – южнокорейская корпорация в топ-5 не попала, что аналитики Gfk объясняют большим количеством альтернатив и отсутствием официального сервиса.

Компания Apple покинула российский рынок в начале 2022 года, но уже осенью того же года в России заработали схемы параллельного импорта. Как отмечают эксперты, многие пользователи продукции Apple имеют устоявшиеся привычки, а потому готовы переплачивать за доступ к выстроенной «яблочными» экосистеме. Проще говоря, несмотря на то, что в России iPhone стоят достаточно дорого из-за санкций, логистических проблем и курса национальной валюты, устройства компании из Купертино все равно будут покупать.