Основными направлениями являются Сербия, Казахстан и Китай

Как сообщает издание «Коммерсант», несмотря на то, что представители IT-отрасли продолжают чаще своих коллег из других секторов экономики ездить в командировки за рубеж, число таких поездок в 2024 году снизилось примерно на 5%. Снизились и выделяемые отечественными компаниями расходы на такие командировки, что же касается ключевых направлений для рабочих поездок – ими стали Сербия, Казахстан и Китай. Примечательно, что в Сербию IT-специалисты стали летать меньше, чем в 2023 году, а в Китай – больше. В первую очередь это связано с ростом в Поднебесной профильной деловой активности, включая увеличение числа различных IT-мероприятий, выставок и форумов.

По мнению опрошенных журналистами экспертов, в текущих сложных экономических условиях, при фактической недоступности кредитов из-за беспрецедентно высокой ключевой ставки, российские предприятия оптимизируют и сокращают свои расходы, включая затраты на командировки. Так, бизнес-классом за рубеж летают всего 3% сотрудников, подавляющее же большинство работников довольствуются эконом-классом.