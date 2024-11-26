Законопроект признает имуществом цифровую валюту для целей Налогового кодекса

Не секрет, что законодательная база любого государства, как правило, не поспевает за новинками мира технологий, но рано или поздно это отставание необходимо ликвидировать. Как сообщает «Интерфакс», Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о налогообложении майнинга цифровой валюты (под этот термин подходят и криптовалюты), а также ее покупки и продажи. Для целей Налогового кодекса различные коины будут признаваться имуществом, при этом НДС операции с ними облагаться не будут. Вместо этого такие операции пропишутся в единой базе вместе с операциями, касающимися ценных бумаг, а ставка НДФЛ будет составлять 13-15% в зависимости от суммарного дохода гражданина за год.

Россия – одна из весьма привлекательных для майнеров стран из-за холодного климата и относительно дешевой электроэнергии, и в некоторых регионах из-за роста потребления даже был введен запрет на майнинг в осенне-зимний период. Тем не менее, операции с криптовалютами в течение длительного времени находились в «серой зоне», поскольку в законодательстве не было необходимых правовых норм. Постепенно такие нормы появляются, хотя порой с существенными задержками – так, упомянутый законопроект был внесен в Госдуму еще в декабре 2020 года, и с тех пор был существенно доработан.