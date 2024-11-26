Не секрет, что законодательная база любого государства, как правило, не поспевает за новинками мира технологий, но рано или поздно это отставание необходимо ликвидировать. Как сообщает «Интерфакс», Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о налогообложении майнинга цифровой валюты (под этот термин подходят и криптовалюты), а также ее покупки и продажи. Для целей Налогового кодекса различные коины будут признаваться имуществом, при этом НДС операции с ними облагаться не будут. Вместо этого такие операции пропишутся в единой базе вместе с операциями, касающимися ценных бумаг, а ставка НДФЛ будет составлять 13-15% в зависимости от суммарного дохода гражданина за год.
Россия – одна из весьма привлекательных для майнеров стран из-за холодного климата и относительно дешевой электроэнергии, и в некоторых регионах из-за роста потребления даже был введен запрет на майнинг в осенне-зимний период. Тем не менее, операции с криптовалютами в течение длительного времени находились в «серой зоне», поскольку в законодательстве не было необходимых правовых норм. Постепенно такие нормы появляются, хотя порой с существенными задержками – так, упомянутый законопроект был внесен в Госдуму еще в декабре 2020 года, и с тех пор был существенно доработан.