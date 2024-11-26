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[Zero]
В Hardware Unboxed оценили состояние рынка видеокарт и порассуждали о ценах на GPU
По мнению авторов, покупать видеокарты сейчас имеет смысл лишь если они предлагаются дешевле рекомендованных цен

Авторы популярного Youtube-канала Hardware Unboxed провели исследование рынка игровых графических ускорителей и пришли к достаточно очевидным выводам: конец 2024 года – не лучшее время для приобретения видеокарт, поскольку в первом-втором квартале 2025 года на полках магазинах появится множество новинок. По мнению команды Hardware Unboxed, приобретать GPU Radeon RX 7000 и GeForce RTX 4000 целесообразно только в тех случаях, когда их фактическая цена ниже рекомендованной хотя бы на 25%. 

К сожалению, к российским реалиям такие рекомендации неприменимы — из-за санкций, ослабления курса рубля и ряда других факторов все актуальные видеокарты в отечественных магазинах предлагаются ощутимо дороже рекомендованных цен для США и Европы. И в ближайшие месяцы ситуация вряд ли изменится к лучшему — ключевую ставку, по предварительным данным, в очередной раз повысят, а тенденция к ослаблению рубля по отношению к доллару, евро и юаню может продолжиться.Примечательно, что в Hardware Unboxed даже составили специальные таблицы – по какой цене сейчас стоит приобретать графические ускорители, чтобы получить выгодное соотношение стоимости и быстродействия. Например, GeForce RTX 4060 эксперты предлагают покупать не более, чем за 225 долларов, а Radeon RX 7600 — не более, чем за 200 долларов.


#amd #nvidia #видеокарты #графические ускорители
Источник: youtube.com
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