Активность мошенников перед сезоном распродаж выросла примерно на 30%

Как рассказали в пресс-службе банка ВТБ, активность мошенников перед «Черной пятницей» и другими распродажами выросла на внушительные 30%, поэтому потребителям следует проявлять особенную осторожность. Злоумышленники массово создают при помощи специализированного ПО фишинговые копии сайтов популярных торговых сетей, маркетплейсов и фирменных интернет-магазинов брендов, и используют их как для прямого хищения денежных средств граждан путем получения оплаты за несуществующий товар, так и для собирания данных о банковских картах.

Не гнушаются мошенники использовать и спам-рассылки с «невероятно выгодными предложениями», причем порой такие письма обходят все фильтры и попадают в электронные почтовые ящики пользователей. Размещенные в распространяемых преступниками email ссылки, как правило, ведут на фишинговые ресурсы или сайты, распространяющие вредоносное ПО. Существует похожая схема и для мессенджеров – под видом приложений для получения промокодов или скидок мошенники убеждают жертв скачивать софт, предоставляющий организаторам схемы доступ к данным на смартфонах граждан, включая SMS- и push-уведомления для подтверждения банковских операций.

По информации СМИ, Минцифры и Роскомнадзор совместно работают над совершенствованием мер по противодействию мошенничеству. Например, обсуждаются такие идеи как введение запрета получения SMS во время телефонных разговоров, чтобы мошенник не мог быстро убедить жертву сообщить ей код подтверждения какой-либо операции, отвлекая ее и не давая времени ознакомиться с содержанием сообщения, в котором обычно есть предупреждение о том, что пришедший код никому нельзя сообщать. Еще одна возможная мера — создание базы биометрических данных, к примеру, голосов мошенников. Что же касается защиты граждан от использования злоумышленниками сгенерированных нейросетями реплик — в этом направлении работают крупнейшие отечественные операторы связи, а также разработчики популярных мессенджеров по всему миру.