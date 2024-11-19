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[Zero]
В ряде современных игр консоль Sony PS5 Pro демонстрирует артефакты изображения
И даже без артефактов часть игр выглядит хуже, чем на ПК

Как сообщает IGN, игровая консоль Sony PlayStation 5 Pro выдает неприятные графические артефакты в ряде современных игр – чаще всего геймеры жалуются на них, говоря о ремейке Silent Hill 2, также упоминаются такие проекты, как Call of Duty: Black Ops 6, Star Wars Jedi: Survivor и некоторые другие. В большинстве случаев проблема проявляется в виде мерцания или странных бликов на некоторых поверхностях. При этом заметить артефакты на скриншотах достаточно тяжело – проще всего пронаблюдать их в динамике на видео или непосредственно в игре.

Наиболее распространенная и уже распространившаяся по сети гипотеза гласит, что артефакты появляются из-за использования в играх старой версии апскейлера PSSR. Информации о том, когда подобные баги будут исправлены, и будут ли исправлены вообще, пока нет, и геймерам, отдавшим немалые деньги за новенькую игровую консоль, остается писать недовольные комментарии и иными способами пытаться привлечь внимание Sony и разработчиков игр к проблеме. Примечательно, что даже многие игры, в которых артефакты не наблюдаются, например, переиздание The Witcher 3: Wild Hunt на мощных ПК на максимальных настройках, выглядят лучше из-за отсутствия размытия и более высокого FPS.


#игры #sony #playstation #гейминг #игровые консоли #консоли #ps5 pro #приставки #sony ps5 pro #артефакты
Источник: ign.com
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