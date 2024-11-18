Триггером для развития данной тенденции стала победа Трампа на президентских выборах в США

Как сообщают эксперты компании F.A.C.C.T., специализирующейся на информационной безопасности и борьбе с киберпреступлениями, после победы Дональда Трампа в президентских выборах в США преступники стали активно использовать образ политика в мошеннических схемах, связанных с криптовалютами. При помощи дипфейк-технологий злоумышленники генерируют видеоролики, якобы демонстрирующие Трампа, а также звуковые дорожки для них. Помимо Трампа, в перечень востребованных у мошенников образов входят миллиардер Илон Маск, журналист Такер Карлсон, программист и криптобизнесмен Виталик Бутерин, а также другие публичные личности.

Согласно сведениям F.A.C.C.T., мошенничество в сфере криптовалют процветает: всего одна из групп скамеров за год похитила у своих жертв свыше 16 миллионов долларов. Используя дипфейк-образы знаменитостей, преступники рекламируют фишинговые ресурсы, фальшивые криптобиржи, сайты, распространяющие вредоносное ПО, скам-токены и другие проекты, которые задействуются в мошеннических схемах. Большинство таких схем нацелены на англоязычную аудиторию. К счастью, дипфейк-технологии пока отнюдь не идеальны, и на сгенерированных фейковых видеороликах можно увидеть графические артефакты и недочеты в мимике персонажей.