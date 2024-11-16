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[Zero]
Британский оператор связи использует ИИ-бабушку для «забалтывания» телефонных мошенников
Задача бота - как можно дольше удерживать внимание злоумышленников

Как сообщает популярный ресурс TechCrunch, британский оператор связи O2 презентовал оригинальный способ борьбы с телефонными мошенниками — если автоматизированная система распознает, что звонок совершен злоумышленниками, вызов будет переключен на голосового ИИ-бота, имитирующего пожилую женщину. В свою очередь, «ИИ-бабушка» будет стараться максимально долго удерживать мошенников на линии, чтобы они тратили время впустую. Например, бот может перевести диалог на тему вязания или рассказать о своем коте по кличке Пушистик (Fluffy). В реализации проекта принимал участие эксперт по кибербезопасности и блогер Джим Браунинг. Также сообщается, что «ИИ-бабушка» объединяет в себе сразу несколько моделей. Одна преобразует голос звонящего в текст, вторая генерирует ответ, а третья – озвучивает его. После длительного диалога бот может несколько раз выдать злоумышленнику ложные банковские реквизиты или сгенерированные коды из push/SMS-оповещений.

Системы генеративного искусственного интеллекта активно используют как мошенники, так и противодействующие им структуры, включая операторов связи, банки, мессенджеры и компании, специализирующиеся на кибербезопасности. Наиболее уязвимой для телефонных и интернет-злоумышленников категорией граждан являются лица пенсионного и предпенсионного возраста, именно поэтому в O2 и выбрали для борьбы с мошенниками бота, имитирующего голос пожилой женщины. 


#искусственный интеллект #нейросети #информационная безопасность #кибербезопасность #мошенники #телекоммуникации #операторы связи #операторы #телефонные мошенники
Источник: techcrunch.com
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