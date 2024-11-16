Это как минимум Oppo, Vivo, Tecno и Infinix

Как сообщает ресурс SamMobile, сразу несколько китайских производителей смартфонов останавливают или сокращают разработку складных мобильных устройств – спрос на них оказался ощутимо ниже ожидаемого. Так, в третьем квартале 2024 года в Китае было продано всего 2,23 млн складных смартфонов, что лишь на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. По данным журналистов, приостановили разработку новых мобильных устройств со складывающимся экраном такие бренды, как Infinix и Tecno. Что же касается Oppo и Vivo – они не планируют полностью уходить с этого рынка, но временно отказываются от разработки новых «раскладушек».

По оценкам ряда экспертов, спрос на складные смартфоны пока не оправдывает ожидания производителей по нескольким причинам. Во-первых, это дороговизна — в бюджетном ценовом сегменте моделей со складным экраном пока нет. Во-вторых, далекие от идеала технические характеристики — нередко смартфоны классического формата оказываются привлекательнее с точки зрения производительности, качества съемки фотографий или времени автономной работы. И, наконец, в-третьих, многих потенциальных покупателей отталкивают складка на месте сгиба экрана, а также вероятные проблемы с использованием некоторых приложений.