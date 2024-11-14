Если инициатива будет принята, передвигаться без риска штрафов можно будет со скоростью до 169 км/ч.

Как сообщают СМИ, депутаты Госдумы РФ Владислав Даванков и Антон Ткачев направили в адрес руководства ГАИ предложение – увеличить максимальную разрешенную скорость передвижения по некоторым автомагистралям до 150 км/ч. В настоящий момент ограничение составляет 110-130 км/ч. С учетом «нештрафуемого» превышения скоростного порога, принятие инициативы будет означать, что по части трасс фактически можно будет передвигаться со скоростью до 169 км/ч.

По мнению авторов идеи, увеличение лимита позволит снизить время следования в пути для водителей, разгрузить дороги и уменьшить вероятность возникновения пробок. При этом поднять лимит скорости депутаты предлагают лишь для магистралей, на которых обеспечивается высокая безопасность дорожного движения – есть ограждения и разделительные полосы, а также отсутствуют пересечения с другими дорогами на одном уровне.

Инициатива парламентариев вызвала горячие обсуждения в среде автолюбителей — одни водители считают, что увеличивать разрешенный лимит скоростей на магистралях пора давно, другие же указывают на возможность увеличения аварийности, особенно в дождливую погоду или гололед. Указывают некоторые комментаторы и на наличие в стране проблем с культурой вождения.