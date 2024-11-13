Функция ориентирована в первую очередь на владельцев ноутбуков/

Как сообщил в социальной сети X (экс-Twitter) инсайдер под ником Albacore, корпорация Microsoft планирует добавить в операционную систему Windows 11 функцию, которая будет востребована владельцами ноутбуков, ультрабуков и других мобильных ПК, оснащенных аккумуляторами. Речь идет о графике энергопотребления – примерно таком же, как на смартфонах. Согласно задумке разработчиков, пользователи смогут отслеживать, как много электроэнергии потребляет устройство в тот или иной момент времени, а также оценивать динамику уровня заряда аккумуляторной батареи на визуализированном графике.

Стоит отметить, что операционные системы смартфонов также позволяют отслеживать, какие именно приложения потребляют больше всего энергии — удастся ли Microsoft реализовать подобный функционал в Windows 11, пока неизвестно. По словам Albacore, функция отслеживания энергопотребления в настоящий момент находится на этапе раннего тестирования, поэтому пока рано детально говорить о том, появится ли она в релизных версиях ОС, а если и появится — когда, и в каком виде.