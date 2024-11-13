По мнению пользователей, компания не имела прав лишать их возможности входить в игру.

Как сообщает Gamerant, как минимум два игрока в гоночный онлайн-проект The Crew подали в суд на компанию Ubisoft, являющуюся его разработчиком и издателем. Дело в том, что в 2023 году Ubisoft закрыла сервера выпущенной в 2014 году игры, тем самым лишив геймеров, купивших ее копию, возможности играть. Позиция истцов заключается в том, что Ubisoft позиционировала свое предложение в адрес аудитории как возможность купить игру, а не взять ее копию во временную аренду. Таким образом, если суд встанет на сторону геймеров, Ubisoft придется вернуть им денежные средства и, возможно, выплатить истцам некую сумму за понесенный ими моральный ущерб. По данным СМИ, оба недовольных сложившейся ситуацией любителя видеоигр проживают в американском штате Калифорния.

Дискуссии по поводу того, приобретают геймеры копии игр, или лишь лицензии и временное право играть в предоставляемые разработчиками и издателями проекты, в последние годы становятся все более частыми. Компаниям невыгодно держать открытыми сервера старых, потерявших большую часть аудитории проектов, но передавать их в руки игрового сообщества они также не желают. В свою очередь, созданное геймерами движение «Stop Killing Games» планирует добиться принятия в США и Евросоюзе закона, обязывающего разработчиков и издателей поддерживать сервера выпущенных ими игр в работоспособном состоянии.