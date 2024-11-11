Во многих европейских и американских магазинах первую партию 9800X3D раскупили почти мгновенно

Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, оснащенный дополнительным 3D-кэшем, сразу после выхода стал настоящим хитом в США и Европе – первые партии в большинстве торговых сетей раскупили в кратчайшие сроки. И в этом нет ничего удивительного – несмотря на наличие только 8 ядер, модель является однозначно лучшим CPU для игровых сценариев использования, превосходя в них как любые решения Intel, так и AMD Ryzen 7 7800X3D.

В немецком магазине Mindfactory за неделю было приобретено всего 10 процессоров сокета Intel LGA 1851 и 980 чипов Ryzen 7 9800X3D. Проще говоря, продажи нового игрового CPU AMD почти в 100 раз превысили продажи всех моделей Core Ultra 200. Конечно, часть процессоров приобрели перекупщики, но спрос на новинку со стороны геймеров также очень высок. Примечательно, что на долю «красных» CPU за прошедшую неделю в Mindfactory пришлось более 91% продаж как в штучном, так и в денежном выражении. Ключевую роль здесь сыграл фактор ажиотажного спроса на Ryzen 7 9800X3D, но не секрет, что дела Intel и без того плохи – позиции компании на рынке десктопных процессоров сильно подорвал скандал с нестабильной работой старших моделей Raptor Lake. А процессоры Core Ultra 200 в играх и вовсе оказались хуже моделей предыдущих двух поколений.