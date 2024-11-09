Приобрести на онлайн-аукционах устройство можно дешевле, чем в магазинах

Как сообщает британский ресурс Videogames Chronicle, вопреки надеждам перекупщиков, на рынке не возникло дефицита игровых консолей Sony PlayStation 5 Pro. В результате незадачливым дельцам приходится перепродавать приставки себе в убыток на онлайн-аукционах и сайтах объявлений, покупатели же могут приобрести устройство дешевле, чем в магазинах — за 600-680 фунтов стерлингов вместо установленных магазинами 700 фунтов. Хотя при таких сделках, конечно, следует остерегаться мошенников.

Во многих других странах наблюдается похожая ситуация. Например, в Японии многие магазины распродали первую партию консолей PS5 Pro в обычном режиме, без необходимости предварительного бронирования. На японском же сайте объявлений Mercari некоторые перекупщики продают консоль немного дешевле официальной цены, мотивируя это тем, что ими было приобретено несколько экземпляров. Впрочем, перекупщикам все равно есть чем торговать – в дефиците находятся фирменные внешние дисководы для PS5 Pro. Приобрести их на вторичном рынке можно в 2-2.5 раза дороже розничной цены, которая установлена на уровне 80 долларов или 100 евро.